В МИД объяснили причину закрытия авиасообщения

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

В ночь с 16 на 17 марта Украина закроет авиасообщение с другими странами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина закрыла авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса, как это сделали и другие страны. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в ночь с 16 на 17 марта Украина закроет авиасообщение с другими странами.

"Это не какой-то уникальный украинский шаг. Ведь Словакия закрыла все три свои аэропорты. Чехия также ввела максимально жесткие шаги. Поэтому мы закроем авиасообщения", - заявил Кулеба.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса 15 марта Украина закроет границы для иностранцев. Также с 17 марта будет полностью ограничено авиасообщение. Гражданам Украины придется возвращаться в Украину автотранспортным путем.

По состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. В частности, подтвержден первый летальный случай на территории Украины. От вируса скончалась 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.