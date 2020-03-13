У МЗС пояснили причину закриття авіасполучення 

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

В ніч з 16 на 17 березня Україна закриє авіасполучення з іншими країнами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна закрила авіасполучення через загрозу поширення коронавірусу, як це зробили й інші країни. Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в ніч з 16 на 17 березня Україна закриє авіасполучення з іншими країнами.

"Це не якийсь унікальний український крок. Адже Словаччина закрила всі три свої аеропорти. Чехія запровадила також максимально жорсткі кроки. Тому ми закриємо авіасполучення", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу 15 березня Україна закриє кордони для іноземців. Також з 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення. Громадянам України доведеться повертатися в Україну автотранспортним шляхом.

Станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, підтверджений перший летальний випадок на території України. Від вірусу померла 71-річна жителька Радомишльського району Житомирської області. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.