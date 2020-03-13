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В МИД рассказали об исключениях для иностранцев, которые смогут попасть в Украину

Новости » Политика     13.03.2020 - 21:37
В МИД рассказали об исключениях для иностранцев, которые смогут попасть в Украину
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Исключение составят лишь иностранцы, которые имеют разрешение на временное или постоянное проживание в Украине и дипломаты аккредитованные в Украине

В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) рассказали об исключениях для іноземців, которые смогут попасть в Украину. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кулебы, будут исключения, когда МИД будет выдавать разрешение на въезд в Украину, учитывая те или иные обстоятельства.

"В ночь с воскресенья на понедельник в полночь начнет действовать запрет иностранцам на въезд в Украину. Исключение составят лишь иностранцы, которые имеют разрешение на временное или постоянное проживание в Украине, дипломаты аккредитованные в Украине. Также был специально предусмотрен механизм для отдельных случаев, когда МИД будет выдавать разрешение на въезд в Украину, учитывая те или иные обстоятельства", - заявил Кулеба.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса, 15 марта Украина закроет границы для иностранцев. Также с 17 марта будет полностью ограничено авиасообщение. Гражданам Украины придется возвращаться в Украину автотранспортным путем.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. В частности, подтвержден первый летальный случай на территории Украины. От вируса скончалась 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.

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