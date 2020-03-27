В МИД объяснили, как помогут украинцам за границей

Посольства и генеральные консульства Украины во всем мире развернут программу "Защита"
Все зарубежные дипломатические учреждения Украины развернут программу "Защита" для помощи украинцам после закрытия границы 27 марта. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
Согласно сообщению, посольства и генеральные консульства во всем мире будут предоставлять гражданам Украины, такую поддержку:
"Оставайтесь на связи с посольством или консульством в стране, где вы "застряли". Сообщите дипломатам о том, в какой именно помощи вы нуждаетесь. Для облегчения коммуникации посольства и консульства создадут специальные сообщества и каналы "Защита в (название города/страны)" в социальных сетях и мессенджерах, которые работают в странах вашего пребывания", - сообщили в МИД.
В ведомстве также отметили, что помогут украинцам с возвращением домой как только в стране, где находятся граждане, стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а также при имеющейся способности Министерства здравоохранения обеспечить надлежащие условия контроля и обсервации после возвращения в Украину.
Напомним, с 27 марта Украина закрывает границу для предотвращения распространения коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что об украинцах, которые остались за рубежом, позаботятся дипломаты.