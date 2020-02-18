В МИД объяснили, кто может победить на выборах на Донбассе

Во время местных выборов в ОРДЛО не исключена победа тех самых людей, которые пока удерживают власть на оккупированных районах Донбасса. Об этом во время эфира программы "Свобода слова" на ICTV заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.

По его словам, украинская власть хотела предотвратить легализацию любого, кто находится на той стороне линии соприкосновения.

"Именно поэтому была предложена модель проведения демократических выборов. Для того, чтобы хотя бы минимально на низшем уровне выбрать районную власть на местах. Мы не говорим о депутатах, которые сядут в ВРУ - нет. Мы хотим легализовать тех людей, которые изберутся на локальном уровне. Те люди, которые их изберут должны знать теперь, что они несут ответственность, что в их районе будет новый глава. Я не удивлюсь, если часть этих людей будут теми самыми, которые сейчас руководят... Мы не наивные. Но люди имеют именно выбрать, мы не можем с Киева назначить", - заявил Пристайко.

Ранее председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что действующей законодательной базы достаточно для проведения выборов на временно оккупированных территориях Украины в соответствии с минскими договоренностями.

РБК-Украина писало, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал возможность проведения местных выборов в ОРДЛО в октябре этого года, заявив, что четкой позиции по данному вопросу до настоящего времени нет.