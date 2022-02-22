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Россия объявила эвакуацию посольства в Украине

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Москва, Вторник 22 февраля 2022 19:49
Россия объявила эвакуацию посольства в Украине Фото: Россия эвакуирует посольство из Украины (twitter.com/MID_RF)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел России в ближайшее время начнет эвакуацию сотрудников посольства из Украины. Как подчеркнули в дипведомстве, это делается в целях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД России.

"Принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что решение об эвакуации дипломатов и сотрудников посольства и генеральных консульств в Украине принято для защиты их жизни и безопасности.

В соцсетях стали появляться видео, как в российских дипмиссия в Украине уничтожают документы. Так, одесситы выложили кадры происходящего на территории генкосульства на Гагаринском плато. На ролике видно, как во дворе сжигают какие-то коробки с бумагами.

Напомним, ранее МИД отозвал из Москвы временного поверенного в делах Украины в России Василия Покатило из-за признания российскими властями так называемых "ЛДНР".

Отметим, глава МИД Дмитрий Кулеба назвал возможный разрыв дипломатических отношений с Россией отвечающим интересам Украины.

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