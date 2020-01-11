МИД: объединение мирового сообщества помогло установить правду о катастрофе МАУ

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко заявил, что консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о катастрофе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о катастрофе украинского самолета вблизи Тегерана, сбитого иранскими 8 января. Об этом Пристайко сообщил в Twitter.

"Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду. Украинские специалисты на месте трагедии сделали важный вклад в установление истинных причин и продолжают свою работу в Иране", - считает министр.

Пристайко рассказал, что находится на постоянной связи с главами МИД стран-партнеров. МИД проводит встречи с представителями посольств для того, чтобы помочь государствам, которые потеряли своих граждан в авиакатастрофе.

Напомним, ранее Пристайко заявил о создании международной коалиции, которая будет заниматься расследованием крушения самолета в Иране. Он надеется, что "в рамках этих договоренностей стороны смогут достичь договоренностей про создание коалиции, в которой будет представлена каждая страна для того, что вести расследование".

Отметим, сегодня генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing в Тегеране был случайно сбит в результате "человеческой ошибки".