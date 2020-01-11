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МЗС: об'єднання світової спільноти допомогло встановити правду про катастрофу МАУ

Новини » Політика     11.01.2020 - 13:39
МЗС: об'єднання світової спільноти допомогло встановити правду про катастрофу МАУ
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко заявив, що консолідація зусиль світової спільноти допомогла встановити правду про катастрофу

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що консолідація зусиль світової спільноти допомогла встановити правду про катастрофу українського літака поблизу Тегерану, збитого іранськими 8 січня. Про це Пристайко повідомив в Twitter.

"Консолідація зусиль світової спільноти допомогла встановити правду. Українські фахівці на місці трагедії зробили важливий внесок у встановлення справжніх причин і продовжують свою роботу в Ірані", - вважає міністр.

Пристайко розповів, що знаходиться на постійному зв'язку з главами МЗС країн-партнерів. МЗС проводить зустрічі з представниками посольств для того, щоб допомогти державам, які втратили своїх громадян в авіакатастрофі.

Нагадаємо, раніше Пристайко заявив про створення міжнародної коаліції, яка буде займатися розслідуванням катастрофи літака в Ірані. Він сподівається, що "в рамках цих домовленостей сторони зможуть досягти домовленостей про створення коаліції, в якій буде представлена ​​кожна країна для того, що вести розслідування".

Відзначимо, сьогодні генштаб збройних сил Ірану заявив, що український пасажирський літак Boeing в Тегерані був випадково збитий в результаті "людської помилки".

Пристайко підтвердив, що літак МАУ розвернувся після зльоту Україна створить міжнародну коаліцію з розслідування катастрофи літака в Ірані
Новини України Вадим Пристайко
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