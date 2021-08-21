МИД о новых санкциях России: Украина оставляет за собой право на ответные меры

Сообщается, что МИД выразил протест против расширения санкций России против Украины.

"Этот противоправный шаг является продолжением РФ агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях. На этот раз в перечень были включены не только народные депутаты и представители гражданского общества, но и представители украинского дипломатического корпуса", - говорится в сообщении.

Киев рассматривает эти действия России как "шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии" накануне саммита Крымской платформы.

"Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права. Эти агрессивные шаги государства-оккупанта не останется без ответа", - добавили в МИД.