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МИД Норвегии провел встречу с Минэнерго Украины по ситуации с долгами перед инвесторами ВИЭ

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Киев, Среда 09 июня 2021 14:01
МИД Норвегии провел встречу с Минэнерго Украины по ситуации с долгами перед инвесторами ВИЭ Фото: МИД Норвегии провел встречу с Минэнерго Украины по ситуации с долгами перед инвесторами ВИЭ (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Норвегии провело переговоры с Министерством энергетики по урегулированию многомиллиардной задолженности Украины перед инвесторами в "зеленую" энергетику, в том числе из Норвегии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление украинского министерства.

"Рассматриваются разные механизмы (погашения долгов перед ВИЭ-генерацией - ред.), в частности, "зеленые" облигации. Еще одно наше задание - не допустить накопления долгов в будущем. Мы открыты к диалогу с инвесторами", - цитирует пресс-служба министерства слова Германа Галущенко.

По данным "Интерфакс-Украина", норвежская группа Scatec в I кв. 2021 года, имеющая ряд объектов возобновляемой энергетики в Украине, заявила о дефолте по ряду условий их кредитования из-за действия украинских властей и "Гарантированного покупателя".

Расчетов ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ-генерацией за 2020 год остаются на уровне 66%, также накапливаются долги в 2021 году.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

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