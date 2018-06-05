Катастрофа MH17: Bellingcat уличил Минобороны России во лжи

Эксперимент "Алмаз-Антея" опроверг заявление Минобороны РФ об утилизации ракет

Исследовательская группа Bellingat в рамках расследования катастрофы MH17 уличила Министерство обороны России во лжи. Об этом в Twitter сообщил основатель Bellingat Элиот Хиггинс.

По словам Хиггинса, группа Bellingat установила, что российский концерн "Алмаз-Антей" смоделировал катастрофу MH17 в 2015 году с использованием произведенных в 1988 году ракет, что удалось выяснить по номеру на корпусе ракеты, изображения которой распространил концерн.

Remember how Russia claims they get rid of Buk missiles more than 25 years old? Well Almaz Antey used one from 1988 in their #MH17 test in 2015. 2015-1988 = 27, so according to the Russians this missile should have already been scrapped.

h/t @CITeam_en https://t.co/2IiGl6Bztv pic.twitter.com/aX46145R4J — Eliot Higgins (@EliotHiggins) June 5, 2018

Кроме того, Хиггинс напомнил о результатах расследования Международной следственной группы, которая пришла к выводу, что MH17 сбила установка "Бук" 53-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил России. Также было установлено, что ракету изготовили в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии.

В то же время Минобороны России отреагировало на выводы следователей заявлением об утилизации ракет для "Бука" после 25 лет эксплуатации. То есть ракеты 1986 года должны были утилизировать в 2011 году. Однако эксперимент "Алмаз-Антея" с ракетой 1987 года выпуска опровергает заявление российского Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в уничтожении МН17.