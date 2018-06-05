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Катастрофа MH17: Bellingcat уличил Минобороны России во лжи

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 15:34
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Эксперимент "Алмаз-Антея" опроверг заявление Минобороны РФ об утилизации ракет

Исследовательская группа Bellingat в рамках расследования катастрофы MH17 уличила Министерство обороны России во лжи. Об этом в Twitter сообщил основатель Bellingat Элиот Хиггинс.

По словам Хиггинса, группа Bellingat установила, что российский концерн "Алмаз-Антей" смоделировал катастрофу MH17 в 2015 году с использованием произведенных в 1988 году ракет, что удалось выяснить по номеру на корпусе ракеты, изображения которой распространил концерн.

 

Кроме того, Хиггинс напомнил о результатах расследования Международной следственной группы, которая пришла к выводу, что MH17 сбила установка "Бук" 53-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил России. Также было установлено, что ракету изготовили в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии.

В то же время Минобороны России отреагировало на выводы следователей заявлением об утилизации ракет для "Бука" после 25 лет эксплуатации. То есть ракеты 1986 года должны были утилизировать в 2011 году. Однако эксперимент "Алмаз-Антея" с ракетой 1987 года выпуска опровергает заявление российского Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в уничтожении МН17.  

 

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Теги публикации: Министерство обороны РФ, катастрофа, MH17, Bellingcat  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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