Уряд Нідерландів не бачить підстав вважати Україну причетною до катастрофи MH17

У версії про причетність України немає юридично переконливих доказів

Уряд Нідерландів не бачить підстав вважати Україну відповідальною за те, що до катастрофи пасажирського лайнера MH17 влітку 2014 року над Донбасом не було закрито повітряний простір. Про це в листі Палаті представників парламенту Нідерландів заявив міністр закордонних справ країни Стеф Блок, передає nu.nl.

Повідомляється, що ряд фракцій у парламенті Нідерландів вважає, що відповідальність за катастрофу MH17 слід поширити і на Україну, яка не закрила повітряний простір після того, як на Донбасі вже збили кілька українських військових літаків.

"Грунтуючись на звіті Нідерландської комісії з питань безпеки, на результатах розслідування Об'єднаної слідчої групи (JIT), інформації з публічних джерел і власних, в тому числі юридичних дослідженнях, на даний час, на думку уряду, немає юридичних переконливих доказів причетності України", - зазначив Блок.

Проте він не виключив, що в результаті розслідування JIT може з'явитися інформація, яка змінить позицію Нідерландів при наявності "юридично переконливих доказів". Блок підкреслив, що співпраця з Україною в рамках слідчої групи просувається добре і має ключове значення для ефективності розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дослідницька група Bellingat в рамках розслідування катастрофи MH17 викрила Міністерство оборони Росії на брехні.