В Крыму приговорили еще 13 граждан за отказ от службы в армии России

В январе этого года правозащитники зафиксировали 13 новых уголовных дел и 13 новых приговоров в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в армии России. Это наибольшее количество приговоров в течение месяца за весь период оккупации Крыма.

Об этом сообщила Крымская правозащитная группа на странице в Facebook .

Всего по состоянию на конец января правозащитники зафиксировали в оккупированном Крыму 176 уголовных дел за уклонение от службы в российской армии, которые передали на рассмотрение в так называемые "суды" Крыма. Приговоры огласили по 168 делам, еще 8 находятся на стадии рассмотрения.

Приговоры в отношении крымчан за отказ от военной службы в РФ принимали в:

Напомним, в октябре 2020 года Россия начала очередной призыв на военную службу в Крыму. Украина выразила решительный протест, поскольку призыв в оккупированном Крыму нарушает международное гуманитарное право и права человека.

Добавим, сегодня украинский парламент призвал международное сообщество усилить давление на Россию за оккупацию Крыма.