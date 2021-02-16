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В Крыму приговорили еще 13 граждан за отказ от службы в армии России

Новина українською → Крым, Вторник 16 февраля 2021 17:24
В Крыму приговорили еще 13 граждан за отказ от службы в армии России Фото: призывники (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В январе этого года правозащитники зафиксировали 13 новых уголовных дел и 13 новых приговоров в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в армии России. Это наибольшее количество приговоров в течение месяца за весь период оккупации Крыма.

Об этом сообщила Крымская правозащитная группа на странице в Facebook.

Приговоры в отношении крымчан за отказ от военной службы в РФ принимали в:

  • "Кировском районном суде";
  • "Ленинском районном суде Севастополя";
  • "Гагаринском районном суде Симферополя";
  • "Бахчисарайском районном суде";
  • "Центральном районном суде Симферополя";
  • Красноперекопском районном суде";
  • "Советском районном суде";
  • "Нижнегорском районном суде"

Всего по состоянию на конец января правозащитники зафиксировали в оккупированном Крыму 176 уголовных дел за уклонение от службы в российской армии, которые передали на рассмотрение в так называемые "суды" Крыма. Приговоры огласили по 168 делам, еще 8 находятся на стадии рассмотрения.

Напомним, в октябре 2020 года Россия начала очередной призыв на военную службу в Крыму. Украина выразила решительный протест, поскольку призыв в оккупированном Крыму нарушает международное гуманитарное право и права человека.

Добавим, сегодня украинский парламент призвал международное сообщество усилить давление на Россию за оккупацию Крыма.

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