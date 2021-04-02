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МЗС: незаконний призов українців у Криму Росією є військовим злочином

Новость на русском → Крим, П'ятниця 02 квітня 2021 01:41
МЗС: незаконний призов українців у Криму Росією є військовим злочином Фото: Росія почала черговий призов в Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство закордонних справ України називає військовим злочином Росії та засуджує призов у ворожу армію громадян України, які проживають в окупованому Криму. Москва продовжує порушувати міжнародне право.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Починаючи з 2015 року, російська окупаційна адміністрація провела на півострові 12 призовних кампаній, незаконно закликавши близько 28 тисяч чоловік, а 1 квітня 2021 починає чергову призовну кампанію.

"Закликаємо міжнародне співтовариство дати належну оцінку таким діям РФ на тимчасово окупованій території, продовжити та посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою повернення РФ до дотримання норм і принципів міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначають, що незгодних з примусовим закликом кримчан окупаційна адміністрація піддає кримінальному переслідуванню, що також є порушенням Четвертої Женевської конвенції.

Крім того, також всупереч нормам міжнародного гуманітарного права здійснюється пропаганда служби в армії держави-агресора, в тому числі і серед дітей.

У міністерстві зазначають, що Україна продовжує документувати порушення РФ норм міжнародного права і вживає заходів для залучення Росії до міжнародно-правової відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно США опублікували доповідь щодо ситуації з правами людини в Криму. В документі йдеться про те, що Росія використовує ухилення від військового призову для переслідування кримчан.

Додамо, у січні 2021 року правозахисники зафіксували 13 нових вироків щодо мешканців Криму за ухилення від військової служби в російській армії.

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