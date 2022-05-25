UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МИД назвал упрощение выдачи паспортов РФ украинцам в оккупации путем к принуждению

Фото: МИД Украины (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Указ президента РФ Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов позволит принуждать жителей Херсонской и Запорожской областей к смене гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Принудительная паспортизация украинцев в Херсонской и Запорожской областях является очередным свидетельством преступной цели войны России против Украины - захват украинских территорий для их дальнейшей оккупации и интеграции в российское правовое, политическое и экономическое поле", - подчеркивают в ведомстве.

При этом в МИД отмечают, что указ Путина не имеет никакого юридического смысла и не повлияет на принадлежность жителей временно захваченных Россией территорий к гражданству Украины.

Напомним, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Сейчас территории этих регионов временно оккупированы вражескими войсками.

Также мы писали, что российские оккупанты осуществляют незаконную выдачу паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по ускоренной процедуре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинЗапорожская областьХерсонская областьВойна России против Украины