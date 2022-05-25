МИД назвал упрощение выдачи паспортов РФ украинцам в оккупации путем к принуждению

Указ президента РФ Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов позволит принуждать жителей Херсонской и Запорожской областей к смене гражданства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Принудительная паспортизация украинцев в Херсонской и Запорожской областях является очередным свидетельством преступной цели войны России против Украины - захват украинских территорий для их дальнейшей оккупации и интеграции в российское правовое, политическое и экономическое поле", - подчеркивают в ведомстве.
При этом в МИД отмечают, что указ Путина не имеет никакого юридического смысла и не повлияет на принадлежность жителей временно захваченных Россией территорий к гражданству Украины.
Напомним, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Сейчас территории этих регионов временно оккупированы вражескими войсками.
Также мы писали, что российские оккупанты осуществляют незаконную выдачу паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по ускоренной процедуре.