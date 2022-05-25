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МЗС назвало спрощення видачі паспортів РФ українцям в окупації шляхом до примусу

Фото: МЗС України (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Указ президента РФ Володимира Путіна про спрощення видачі російських паспортів дозволить примушувати жителів Херсонської та Запорізької областей до зміни громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

"Примусова паспортизація українців у Херсонській та Запорізькій області є черговим свідченням злочинної мети війни Росії проти України - захоплення українських територій для їхньої подальшої окупації та інтеграції у російське правове, політичне та економічне поле", - наголошують у відомстві.

При цьому в МЗС наголошують, що указ Путіна не має жодного юридичного сенсу та не вплине на належність мешканців тимчасово захоплених Росією територій до громадянства України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощення отримання громадянства Росії для мешканців Запорізької та Херсонської областей України. Наразі території цих регіонів тимчасово окуповані ворожими військами.

Також ми писали, що російські окупанти здійснюють незаконну видачу паспортів жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей за прискореною процедурою.

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Володимир ПутінЗапорожская областьХерсонская областьВійна Росії проти України