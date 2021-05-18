UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В МИД назвали условие вывоза украинцев из Сектора Газа

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины объяснило, от чего зависит эвакуация украинских граждан с территории Сектора Газа. Для начала эвакуации необходимо, чтобы между Израилем и Сектором Газа прекратились обстрелы.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко на странице в Twitter.

Выехать с территории Сектора Газа хотят 120 украинцев. К процессу эвакуации, по словам представителя МИД, уже привлекли международные организации и соседние государства.

"Отрабатываем безопасные маршруты репатриации наших граждан из Газы. 120 украинцев хотят уехать. Подавляющее большинство - женщины и дети, проживающие в анклаве. Точной даты пока нет. Нужен режим тишины",- пояснил он.

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным ведомствам организовать срочную эвакуацию украинцев из Сектора Газа. Эвакуируют из зоны конфликта только тех граждан, которые изъявили такое желание.

Как сообщали РБК-Украина в МИД, вывоз украинцев из Сектора Газа могут организовать через территорию Египта. Однако пока маршруты репатриации граждан все еще прорабатываются.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МИД УкраиныэвакуацияукраинцыСектор ГазаИзраиль