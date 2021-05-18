В МИД назвали условие вывоза украинцев из Сектора Газа

Министерство иностранных дел Украины объяснило, от чего зависит эвакуация украинских граждан с территории Сектора Газа. Для начала эвакуации необходимо, чтобы между Израилем и Сектором Газа прекратились обстрелы.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко на странице в Twitter .

"Отрабатываем безопасные маршруты репатриации наших граждан из Газы. 120 украинцев хотят уехать. Подавляющее большинство - женщины и дети, проживающие в анклаве. Точной даты пока нет. Нужен режим тишины ",- пояснил он.

Выехать с территории Сектора Газа хотят 120 украинцев. К процессу эвакуации, по словам представителя МИД, уже привлекли международные организации и соседние государства.

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным ведомствам организовать срочную эвакуацию украинцев из Сектора Газа. Эвакуируют из зоны конфликта только тех граждан, которые изъявили такое желание.

Как сообщали РБК-Украина в МИД, вывоз украинцев из Сектора Газа могут организовать через территорию Египта. Однако пока маршруты репатриации граждан все еще прорабатываются.