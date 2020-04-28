В МИД назвали цель видеоконференции представителей стран нормандского формата

Видеоконференция министров иностранных дел стран нормандского формата пройдет для оценки прогресса выполнения договоренностей Парижского саммита. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

Среди позитива в Украине отмечают прошедшие обмены пленными.

"Основная цель этой встречи - это оценить, что было сделано с момента Парижского саммита и к этому четвергу. По мнению украинской стороны, из позитива можно отметить - обмены и возвращения незаконно удерживаемых граждан, которые произошли. Во-вторых, попробовать, это будет самая сложная часть разговора, установить причины, почему на других направлениях по другим вопросам у нас происходит стагнация. Третий элемент - это выработать по крайней мере какие-то очерки решений и предоставить для имеющихся проблем, придать импульс Трехсторонней контактной группе для того, чтобы она уже непосредственно занималась разработкой детальных решений и их имплементацией", - заявил Кулеба

Министр также выразил надежду, что встречи министров иностранных дел нормандского формата будут происходить регулярно.

Напомним, видеоконференция с участием глав МИД стран нормандского формата пройдет 30 апреля. Как отмечал Кулеба, все стороны дали свое согласие.

До этого в России заявили о срыве нормандского саммита в апреле, обвинив в этом Украину.