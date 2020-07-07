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В МИД назвали топ-3 страны, которые интересуют украинцев

Новости » Общество     07.07.2020 - 11:24
В МИД назвали топ-3 страны, которые интересуют украинцев
Фото: люди в аэропорту (РБК-Украина)

Венгрия, Турция и Франция - наиболее популярные страны среди украинских туристов

Украинские туристы больше интересуются путешествиями в Венгрию, Турцию и Францию. Такие данные были получены согласно анализу интерактивной карты для планирования путешествий за границу во время пандемии.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я могу назвать топ-3 страны, которые сегодня проверяют на карте. Страна номер один - это Венгрия. Мы связываем это с тем, что согласно договоренностям, через Венгрию действует транзит. Очевидно, наши соотечественники изучают возможность въезда на территорию ЕС автомобилем. Вторая страна, которая интересует украинцев - Турция. Третья страна - Франция", - сказал Кулеба.

По его словам, граждане больше всего пересматривают 15 стран на онлайн-карте, которую запустил МИД. Среди них: Польша, Сербия, Германия, Россия, Испания, Греция, Италия, Хорватия, Румыния, Египет, Беларусь.

"Другие страны не вызывают особого интереса у украинских граждан", - отметил Кулеба.

Напомним, 22 июня в Украине запустили интерактивную карту для планирования путешествий за границу во время пандемии, которая работает в режимах въезда и транзитного проезда страной.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 7 июля украинцам разрешен въезд в 23 страны.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины туристыукраинцыпутешествия
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