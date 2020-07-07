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У МЗС назвали топ-3 країни, які цікавлять українців

Новини » Суспільство     07.07.2020 - 11:24
У МЗС назвали топ-3 країни, які цікавлять українців
Фото: люди в аеропорту (РБК-Україна)

Угорщина, Туреччина і Франція - найбільш популярні країни серед українських туристів

Українські туристи більше цікавляться подорожами в Угорщину, Туреччину й Францію. Такі дані були отримані згідно з аналізом інтерактивної карти для планування подорожей за кордон під час пандемії.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я можу назвати топ-3 країни, які сьогодні перевіряють на карті. Країна номер один - це Угорщина. Ми пов'язуємо це з тим, що згідно з домовленостями, через Угорщину діє транзит. Очевидно, наші співвітчизники вивчають можливість в'їзду на територію ЄС автомобілем. Друга країна, яка цікавить українців - Туреччина. Третя країна - Франція", - сказав Кулеба.

За його словами, громадяни найбільше переглядають 15 країн на онлайн-карті, яку запустив МЗС. Серед них: Польща, Сербія, Німеччина, Росія, Іспанія, Греція, Італія, Хорватія, Румунія, Єгипет, Білорусь.

"Інші країни не викликають особливого інтересу в українських громадян", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 22 червня в Україні запустили інтерактивну карту для планування подорожей за кордон під час пандемії, яка працює в режимах в'їзду і транзитного проїзду країною.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 7 липня українцям дозволено в'їзд в 23 країни.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України туристыукраинцыпутешествия
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