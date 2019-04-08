В МИД назвали приоритетной интеграцию ромов в украинское общество

Министерство иностранных дел (МИД) продолжит сотрудничество с международными партнерами с целью защиты прав и свобод ромского национального меньшинства в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Отмечается, что на сегодня остается приоритетной задачей подготовка обновленного документа, который вступит в действие после завершения принятой в 2013 году Стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства до 2020 года.

Предполагается, что документ будет способствовать углублению коммуникации всех заинтересованных сторон, объединенных общей целью - решения проблем исключения и маргинализации ромской общины в обществе и преодоления дискриминации.

Отметим, 8 апреля весь мир отмечает Международный день ромов.

В этот день представители ромской национальности объявили себя самобытным народом без единой территории и определили свои национальные символы - флаг и гимн.

Напомним, 23 июня 2018 года группа неизвестных в масках на окраине Львова напала на лагерь, в котором проживали ромы. В результате нападения один человек погиб, еще четверо травмированы. Задержанными являются жители Львова в возрасте 16-17 лет.

После этого в Раде предложили провести обсуждение вопроса социализации цыганских лагерей в Украине.