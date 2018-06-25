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Интервью

В Раде обсудят вопросы социализации ромов в Украине, - Геращенко

НовостиОбщество    25.06.2018 - 15:02
Фото: ромы (twitter.com/lvivtoday_)
Фото: ромы (twitter.com/lvivtoday_)

В профильном комитете Рады проанализируют резолюции ПАСЕ, касающиеся защиты прав ромов

В Верховной раде предлагают провести комитетские слушания, на которых обсудят вопросы социализации цыганских лагерей в Украине. Об этом сообщила вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Предложу профильному комитету ВР по правам человека провести комитетские слушания (я к ним радостно присоединюсь), на которых стоит вместе с неправительственными организациями, офисом обмудсмена и органами власти проанализировать резолюции ПАСЕ, касающиеся защиты прав ромов, рекомендации этих резолюций, и обсудить вопросы программ социализации ромов", - написала Геращенко в Facebook.

Также вице-спикер осудил нападения на лагеря ромов в Киеве и Львове.

"Уверена, что правоохранители органы и специальные службы должны отнестись к этим случаям очень серьезно, и наказать не только виновных в самих нападениях, но и тщательно исследовать и выявить, кто за этим стоит, за этими планомерно, как по графику повторяющимися, жестокими провокациями. Это атака не только на лагеря ромов, а на права человека и на международный имидж Украины как правового государства, где нет места ксенофобии и расизму в любых проявлениях", - заявила Геращенко.

 

Публічно засуджую напади на табори ромів у Києві і Львові . Впевнена, що правоохоронці органи і спеціальні служби...

Опубліковано Iryna Gerashchenko Понеділок, 25 червня 2018 р.

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что за нападением на поселение ромов во Львове может стоять Российская Федерация.

Добавим, 23 июня группа неизвестных в масках на окраине Львова напала на лагерь, в котором проживали ромы. В результате нападения один человек погиб, еще четверо травмированы. Задержанными являются жители Львова в возрасте 16-17 лет. Предполагается, что все они являются членами организации неонацистов "Трезвая и злая молодежь".

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Теги публикации: ромы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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