У МЗС назвали пріорітетною інтеграцію ромів в українське суспільство

Міністерство закордонних справ (МЗС) продовжить співпрацю з міжнародними партнерами з метою захисту прав та свобод ромської національної меншини в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України у Facebook.

Наголошується, що на сьогодні залишається пріоритетним завданням підготовка оновленого документа, який вступить в дію після завершення ухваленої у 2013 році Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини до 2020 року.

Передбачається, що документ сприятиме поглибленню комунікації всіх зацікавлених сторін, об’єднаних спільною метою - розв’язання проблем виключення та маргіналізації ромської спільноти у суспільстві та подолання дискримінації.

Відзначимо, 8 квітня весь світ відзначає Міжнародний день ромів.

Цього дня представники ромської національності оголосили себе самобутнім народом без єдиної території та визначили свої національні символи - прапор та гімн.

Нагадаємо, 23 червня 2018 року група невідомих в масках на околиці Львова напала на табір, в якому проживали роми. В результаті нападу одна особа загинула, ще четверо травмовані. Затриманими є жителі Львова у віці 16-17 років.

Після цього у Раді запропонували провести обговорення питання соціалізації ромських таборів в Україні.