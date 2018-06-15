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В МИД назвали количество украинских политзаключенных в РФ

НовостиОбщество    15.06.2018 - 16:09
Фото: Марьяна Беца (РБК-украина)
Фото: Марьяна Беца (РБК-украина)

Еще более 40 человек заключенные в оккупированном Крыму

Сегодня на территории Российской Федерации (РФ) 24 гражданина Украины находятся как заключенные по политическим мотивам. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Марьяна Беца в пятницу, 15 июня, во время общения с журналистами.

"Как минимум 24 гражданина Украины находятся в России как политзаключенные. И более 40 - в оккупированном Крыму", - сказала Беца.

Напомним, уполномоченному Верховной рады Украины Людмиле Денисовой отказали во встрече с политзаключенным Олегом Сенцовим в колонии в Лабытнанги (Российская Федерация) и попросили покинуть исправительное заведение.

Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что только совместным давлением можно заставить Российскую Федерацию освободить более 70 политзаключенных.

Добавим, что Европейский парламент на заседании 14 июня принял резолюцию относительно украинского политзаключенного Олега Сенцова, которого удерживают в Российской Федерации.

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Теги публикации: политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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