Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В МЗС назвали кількість українських політв'язнів в РФ

НовиниСуспільство    15.06.2018 - 16:09
Фото: Мар'яна Беца (РБК-україна)
Фото: Мар'яна Беца (РБК-україна)

Ще понад 40 людей ув'язнені в окупованому Криму

На сьогодні на території Російської Федерації (РФ) 24 громадянина України перебувають як ув’язнені за політичними мотивами. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Мар'яна Беца у п'ятницю, 15 червня, під час спілкування із журналістами.

"Як мінімум 24 громадянина України перебувають в Росії як політв'язні. І більше 40 - в окупованому Криму", - сказала Беца.

Нагадаємо, уповноваженому Верховної ради України Людмилі Денисовій відмовили у зустрічі з політв'язнем Олегом Сенцовим в колонії в Лабитнангі (Російська Федерація) і попросили покинути виправний заклад.

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що лише спільним тиском можна змусити Російську Федерацію звільнити понад 70 політв’язнів.

Додамо, що Європейський парламент на засіданні 14 червня прийняв резолюцію щодо українського політв'язня Олега Сенцова, якого утримують в Російській Федерації.

Українському активісту Балуху стало погано на суді в Криму Сейм Польщі вимагає від РФ звільнити українських політв'язнів
Теги публікації: политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся