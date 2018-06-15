В МЗС назвали кількість українських політв'язнів в РФ

Ще понад 40 людей ув'язнені в окупованому Криму

На сьогодні на території Російської Федерації (РФ) 24 громадянина України перебувають як ув’язнені за політичними мотивами. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Мар'яна Беца у п'ятницю, 15 червня, під час спілкування із журналістами.

"Як мінімум 24 громадянина України перебувають в Росії як політв'язні. І більше 40 - в окупованому Криму", - сказала Беца.

Нагадаємо, уповноваженому Верховної ради України Людмилі Денисовій відмовили у зустрічі з політв'язнем Олегом Сенцовим в колонії в Лабитнангі (Російська Федерація) і попросили покинути виправний заклад.

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що лише спільним тиском можна змусити Російську Федерацію звільнити понад 70 політв’язнів.

Додамо, що Європейський парламент на засіданні 14 червня прийняв резолюцію щодо українського політв'язня Олега Сенцова, якого утримують в Російській Федерації.