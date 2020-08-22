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У МЗС назвали ключову загрозу для регіону Чорного моря

Україна, Субота 22 серпня 2020 22:08
У МЗС назвали ключову загрозу для регіону Чорного моря
Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

МЗС виступає за створення майданчика для спостереження за діями РФ в Криму

Мілітаризація окупованого Криму Росією сьогодні є ключовою загрозою для регіону Чорного моря. Росія в окупованому Криму має виключно військову мету.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Джапарової, сьогодні Крим є військовою базою Російської Федерації. Однак безпековий трек, на її думку, дуже недооцінений, непроговорений та неартикульований.

"Все, що тестується і тренується в Криму, далі перекидається, згідно з географією, у тому числі в регіон Середземномор’я", - пояснила вона.

Джапарова додала, що українська сторона на переговорах з партнерами постійно говорить про необхідність створення майданчика для активного та оперативного відстеження дій Росії на території окупованого Криму та в Чорному морі.

"І для нас важливо мати платформу, де всі ці наслідки гібридні, класичні та традиційні військові відбуваються", - додала дипломатка.

Нагадаємо, про загрози мілітаризації Криму для загальноєвропейської безпеки говорив глава МЗС Дмитро Кулеба та закликав світову спільноту посилити санкції проти Росії.

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