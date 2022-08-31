В МИД назвали главную цель миссии МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС

Он отметил, что крупнейшая в Европе атомная станция почти шесть месяцев находится под контролем российских солдат. За это время оккупанты нарушили семь принципов мирного использования ядерных объектов.

Украина требует освобождения ЗАЭС и ее полной демилитаризации. Для этого международное сообщество должно усиливать давление на РФ.

"В рамках миссии эксперты МАГАТЭ должны зафиксировать нарушение стандартов и норм ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС на фоне российской оккупации. Позиция Украины остается неизменной: АЭС должна быть немедленно демилитаризована, деоккупирована и передана под полный контроль украинского правительства", - отметил Николенко.

Спикер МИД добавил, что миссия МАГАТЭ чрезвычайно важна. Украина будет делать все, чтобы эксперты безопасно добрались на Запорожскую АЭС.