UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В МИД назвали главную цель миссии МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС

Фото: спикер МИД Олег Николенко (slovoidilo)
Автор: Наталья Юрченко

Эксперты МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС зафиксируют нарушения. После этого международное сообщество должно требовать от России полной демилитаризации станции и возвращения ее под контроль Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко в Facebook.

Он отметил, что крупнейшая в Европе атомная станция почти шесть месяцев находится под контролем российских солдат. За это время оккупанты нарушили семь принципов мирного использования ядерных объектов.

Украина требует освобождения ЗАЭС и ее полной демилитаризации. Для этого международное сообщество должно усиливать давление на РФ.

"В рамках миссии эксперты МАГАТЭ должны зафиксировать нарушение стандартов и норм ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС на фоне российской оккупации. Позиция Украины остается неизменной: АЭС должна быть немедленно демилитаризована, деоккупирована и передана под полный контроль украинского правительства", - отметил Николенко.

Спикер МИД добавил, что миссия МАГАТЭ чрезвычайно важна. Украина будет делать все, чтобы эксперты безопасно добрались на Запорожскую АЭС.

Напомним, миссия МАГАТЭ уже прибыла в Украину, чтобы посетить Запорожскую АЭС.

Но оккупанты обстреливают коридоры, которыми эксперты должны ехать на ЗАЭС, а также российская армия ударила по городу Энергодар, где находится станция.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭЗапорожская АЭСМИД Украины