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В МЗС назвали дати повернення українців з Греції

Новини » Суспільство     05.07.2020 - 21:36
В МЗС назвали дати повернення українців з Греції
Фото: будівля МЗС України (РБК-Україна)

Рейси для повернення українців заплановано на понеділок та вівторок

Повернення громадян України, яких не пропустили через кордон у Греції, відбудеться на початку тижня. Авіарейси заплановано на 6 та 7 липня.

Про це повідомляє посольство України у Греції.

Українці повернуться додому зворотними рейсами Київ-Афіни авіакомпаній Wizzair (7 липня) та Ryanair (6 липня), які їх доставили до Греції. Щодо точного часу рейсів у посольстві очікують підтвердження від авіакомпаній.

"Консули співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до громадян України, яких віднесено до категорії "небажані", не застосовувалась процедура депортації", - заявили у посольстві.

Крім того, авіакомпанії погодилися забезпечити своїх пасажирів харчуванням.

"На жаль, це не перший випадок, коли згадані авіакомпанії беруть на борт громадян України на рейси до Афін, попри збереження обмежувальних заходів щодо в'їзду в Грецію", - наголосили у дипломатичному представництві.

Нагадаємо, 17 українських туристів, зокрема дітей, не пропустили через грецький кордон в аеропорту Афін. Після цього українців помістили до поліцейського ізолятора на території аеропорту. Зазначимо, що станом на 5 липня, грецький кордон закритий для громадян України.

РБК-Україна писало, які країни погодилися відкрити кордони для українців.

Зазначимо, Європейський союз 1 липня відкрив свої зовнішні кордони для вузького переліку країн, але України серед них немає.

Крім того, чому обмежено в'їзд українців до ЄС, пояснювали у Міністерстві охорони здоров'я.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України МЗСГреціяукраинцы
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