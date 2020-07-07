МИД назвал категории украинцев, которым не запретили въезд в Евросоюз

В страны Европейского Союза могут попасть украинцы 8 категорий. В частности, в страны Шенгенской зоны могут пропустить медиков, пограничников, дипломатов, а также обычных украинцев, которые едут по территории страны транзитом.

Об этом во время брифинга сообщил Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас Украина не соответствует критериям, которые определены ЕС для того, чтобы государство попало в "зеленый список".

"Но даже из этого запрета есть исключения. Это категории граждан, которые могут въезжать на территорию ЕС: это медработники, специалисты по уходу за лицами преклонного возраста, а также лица, которым нужна срочная медицинская помощь", - заявил Кулеба.

В другую группу входят перевозчики товаров и другие представители транспортных служб. Речь идет о водителях грузовиков, которые курсируют между странами.

Четвертая группа - это дипломаты, сотрудники полиции, во время исполнения своих обязанностей. Службы и команды гражданской защиты, представители международных организаций и международных воинских контингентов для выполнения своих функций.

Пятая группа: лица, которые направляются транзитом. Следующая группа, это лица, которые едут с не туристической целью или по другим рабочим вопросам или имеют иной экономический интерес. Последняя группа, это лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства.

Кулеба подчеркнул, что категория личных обстоятельств является широкой и может толковаться уполномоченными органами страны.

Напомним, украинские граждане состоянию на сейчас могут въехать в 23 страны.

Отметим, что из-за сложной эпидемической ситуации в мире большинство стран запрещают или ограничивают въезд иностранных туристов.