МЗС назвав категорії українців, яким не заборонили в'їзд в Євросоюз

До країн Європейського Союзу можуть потрапити українці 8 категорій. Зокрема, до країн Шенгенської зони можуть пропустити медиків, прикордонників, дипломатів, а також звичайних українців, які їдуть територією країни транзитом.

Про це під час брифінгу повідомив Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, наразі Україна не відповідає критеріям, які визначені ЄС для того, щоб держава потрапила в "зелений список".

"Але навіть з цієї заборони є винятки. Це категорії громадян, які можуть в’їжджати на територію ЄС: це медпрацівники, спеціалісти за догляду за особами похилого віку, а також особи, яким потрібна термінова медична допомога", - заявив Кулеба.

В іншу групу входять перевізники товарів та інші представники транспортних служб. Йдеться про водіїв вантажівок, які курсують між країнами.

Четверта група - це дипломати, співробітники поліції, під час виконання своїх обов’язків. Служби та команди цивільного захисту, представники міжнародних організацій та міжнародних військових контингентів для виконання своїх функцій.

П’ята група: особи які прямують транзитом. Наступна група, це особи, які їдуть з не туристичною метою або з інших робочих питань або які мають інший економічний інтерес. Остання група, це особи, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні особисті обставини.

Кулеба наголосив, що категорія особистих обставин є широкою та може тлумачитись вповноваженими органами країни.

Нагадаємо, українські громадяни станом на зараз можуть в'їхати у 23 країни.

Зазначимо, через складну епідемічну ситуацію у світі більшість країн забороняють або обмежують в’їзд іноземних туристів.