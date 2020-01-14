МИД назвал безосновательными обвинения Украины в антисемитизме со стороны Израиля

Министерство иностранных дел (МИД) Украины отреагировало на заявление МИД Израиля об ответственности украинских националистов за убийства во время Холокоста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

В заявлении говорится, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями.

"Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановления исторической справедливости, в т.ч. о тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память ради своих интересов опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины. В очередной раз подчеркиваем, что цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой области должны вестись на уровне историков и экспертов, а не политиков", - отмечают украинские дипломаты.

Ранее Министерство иностранных дел Израиля выступило с осуждением чествования идеологов Украинского национального движения, которые, по их утверждению, ответственные за убийство евреев во время Холокоста.

Напомним, 1 января в Киеве состоялось традиционное факельное шествие, посвященное дня рождения главы ОУН УПА Степана Бандеры, в котором приняли участие около двух тысяч человек. Участники шествия развернули сине-желтый и красно-черный флаги.