МЗС назвало безпідставними звинувачення України в антисемітизмі з боку Ізраїля

Міністерство закордонних справ (МЗС) України відреагувало на заяву МЗС Ізраїлю щодо відповідальності українських націоналістів за вбивства під час Голокосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу українського МЗС.

В заяві йдеться, що Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму, а органи влади на всіх рівнях докладають зусиль для боротьби з їх проявами.

"Збереження історичної пам’яті про трагедію Голокосту в Україні, відновлення історичної справедливості, у т.ч. щодо тих, хто боровся за незалежність нашої держави і чию пам‘ять на догоду своїм інтересам зганьбила пропагандистська машина СРСР, і надалі залишатимуться важливими напрямами державної політики України. Вкотре наголошуємо, що цивілізовані нації мають виходити з принципу вшанування усіх загиблих, а дискусії у цій сфері мають точитися на рівні істориків і експертів, а не політиків", - наголошують українські дипломати.

Раніше Міністерство закордонних справ Ізраїлю виступило із засудженням вшанування ідеологів Українського національного руху, які, за їх твердженням, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту.

Нагадаємо, 1 січня в Києві відбулася традиційна смолоскипна хода, присвячена дня народження голови ОУН УПА Степана Бандери, в якому взяли участь близько двох тисяч осіб. Учасники ходи розгорнули синьо-жовтий та червоно-чорний прапори.