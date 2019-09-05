МИД направил ноту протеста Боснии из-за заявления о "российском Крыме"

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с высказываниями члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о, якобы, принадлежности России оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.

В МИД напомнили, что поездки иностранных должностных лиц в Крым без согласования с украинской стороной является откровенным нарушением, что и сделал Додик.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с высказываниями члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика в ходе его интервью изданию "Русский репортер" 02.09.2019 о, якобы, принадлежности временно оккупированной Автономной Республики Крым Российской Федерации... В связи с указанным заявлением и намерением М.Додика посетить временно оккупированную АРК, в МИД Боснии и Герцеговины отправлена нота протеста", - говорится в заявлении.

Также в украинском ведомстве отметили, что ценят официальную позицию коллегиального президиума Боснии и Герцеговины относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины и воспринимают указанные высказывания Додика как "выражение его собственного видения ситуации".

Напомним, временную поверенную в делах Венгрии в Украине Кристину Марфи 3 сентября пригласили в Министерство иностранных дел Украины, где ей выразили решительный протест в связи с недопустимым заявлением государственного секретаря Канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея 30 августа.