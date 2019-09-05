МЗС надіслав ноту протесту Боснії через заяву про "російський Крим"

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із висловлюваннями члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка щодо, нібито, приналежності Росії окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.

У МЗС нагадали, що поїздки іноземних посадовців до Криму без погодження з українською стороною є відвертим порушенням, що й зробив Додік.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із висловлюваннями члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка у ході його інтерв’ю виданню "Руський репортер" 02.09.2019 щодо, нібито, приналежності тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим Російській Федерації... У зв'язку із зазначеною заявою та наміром М.Додіка відвідати тимчасово окуповану АРК, до МЗС Боснії і Герцеговини надіслано ноту протесту", - йдеться у заяві.

Також в українському відомстві зазначили, що цінують офіційну позицію колегіальної президії Боснії і Герцеговини щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України і сприймає зазначені висловлювання Додіка як "вираження його власного бачення ситуації".

Нагадаємо, тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні Крістіну Марфі 3 вересня запросили до Міністерства закордонних справ України, де їй висловили рішучий протест у зв’язку із неприпустимою заявою державного секретаря Канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Трістана Азбея 30 серпня.