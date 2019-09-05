МИД Украины выразил протест из-за заявления представителя канцелярии премьера Венгрии

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Дипломат использовал недопустимую риторику по "кризису гражданской войны" в Украине

Временную поверенную в делах Венгрии в Украине Кристину Марфи 3 сентября пригласили в Министерство иностранных дел Украины, где ей выразили решительный протест в связи с недопустимым заявлением государственного секретаря Канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея 30 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

В министерстве отмечают, что Азбей использовал недопустимую риторику, в частности относительно "кризиса гражданской войны" в Украине.

"Категорически неприемлемой для Украины является ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины "гражданской войной", - заявили в МИД.

В украинском ведомстве добавили, что такое заявление не только не соответствует действительности, но противоречит официальной позиции стран-членов ЕС и НАТО, к которым относится также Венгрия.

"Санкции ЕС против РФ введены именно в связи с этой агрессией, и подобная подмена понятий никоим образом не способствует ее прекращению", - отмечают в министерстве.

Украинская сторона рассчитывает на дальнейшую солидарность венгерских партнеров в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также обращает внимание на необходимость называть вещи своими именами - именно вооруженная российская агрессия против Украины.

Напомним, в июле временно исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Украины Егор Божок назвал причиной обострения в отношениях Киева и Будапешта политику венгерского премьера Виктора Орбана.