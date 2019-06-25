МИД Молдовы раскритиковал голосование своих депутатов в ПАСЕ

Министерство иностранных дел Молдовы раскритиковало голосование представителей делегации страны в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Как сообщили в пресс-службе МИД, голосование парламентариев в ПАСЕ является индивидуальным и не отражает позицию правительства либо государства.

Два представителя молдавской делегации: лидер партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе и глава фракции социалистов Влад Батрынча - проголосовали за принятие резолюции ПАСЕ. Вице-председатель Партии "Действие и солидарность" (PAS) Михаил Попшой проголосовал против. Еще двое депутатов от Молдовы при голосовании отсутствовали.

Нэстане объяснил свой голос тем, что все страны должны участвовать в принятии важных решений в рамках единного пространства, так как диалог является единственным способом гарантировать устойчивость европейского проекта. Однако, это не оправдывает действия Российской Федерации, включая аннексию Крыма.

Попшой заявил, что выступил против, "чтобы поддержать соседей-украинцев".

Отметим, резолюцию о возвращении РФ в ПАСЕ поддержали ряд стран. В частности, в полном составе поддержали делегации из Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, 10 воздержались.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в знак протеста против решения об уничтожении санкционного механизма против Российской Федерации украинская делегация решила приостановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации.