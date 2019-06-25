МЗС Молдови розкритикував голосування своїх депутатів у ПАРЄ

Міністерство закордонних справ Молдови розкритикувало голосування представників делегації країни в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Як повідомили в прес-службі МЗС, голосування парламентаріїв ПАРЄ є індивідуальним і не відображає позицію уряду або держави.

Два представники молдавської делегації: лідер партії "Платформа Гідність і правда" Андрій Настазе і голова фракції соціалістів Влад Батрынча - проголосували за ухвалення резолюції ПАРЄ. Віце-голова Партії "Дія і солідарність" (PAS) Михайло Попшой проголосував проти. Ще двоє депутатів від Молдови при голосуванні відсутні.

Нэстане пояснив свій голос тим, що всі країни повинні брати участь у прийнятті важливих рішень у рамках єдиного простору, так як діалог є єдиним способом гарантувати стійкість європейського проекту. Однак, це не виправдовує дії Російської Федерації, включаючи анексію Криму.

Попшой заявив, що виступив проти, "щоб підтримати сусідів-українців".

Зазначимо, резолюцію про повернення РФ в ПАРЄ підтримали ряд країн. Зокрема, в повному складі підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму проти Російської Федерації українська делегація вирішила призупинити роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Крім того, президент України Володимир Зеленський розчарований рішенням ПАРЄ затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації.