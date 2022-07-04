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МИД Литвы о Третьей мировой: у Запада в сотни раз больше силы, чтобы остановить Россию

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Каждый раз, когда западные страны говорят о Третьей мировой войне, они сами же увеличивают номинальную силу России в своих головах. Но Запад имеет в сотни раз больше силы, чтобы остановить РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

"Мнение о том, что мы не видели такого широкого конфликта, каков он есть сейчас, после окончания Второй мировой, очевидно, витает в воздухе. Поэтому все думают о том, может ли это привести к чему-то большему, чем это есть сейчас. Я бы не согласился с мнением, что мы фактически стоим на пороге чего-то похожего на Вторую мировую войну. Я никак не вижу Россию возможным агрессором против Запада. Я бы рассматривал Россию как обидчика, который может причинить много проблем", - заявил он.

По словам министра, проблема заключается в том, в каком мире политики хотят жить после войны.

"Хотим ли мы жить в мире, где Путин имеет "сохраненное лицо"? Когда он сидит за каким-то переговорным столом (на международных площадках - ред.), где мы с ним разговариваем? Или мы говорим, что это государство-изгой, которое должно быть полностью изолировано, пока оно не изменится внутри? Поэтому, если у вас нет ответа на этот вопрос, то можно убеждать, что вы не в войне с Россией", - заявил Ландсбергис.

Напомним, ранее Ландсбергис рассказал, готова ли Литва к нападению России.

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