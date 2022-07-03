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Глава МИД Литвы рассказал, готово ли его государство к нападению России

Новина українською →
Украина, Воскресенье 03 июля 2022 22:21
Глава МИД Литвы рассказал, готово ли его государство к нападению России Фото: Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы (twitter.com/trworld/now)
Автор: Евгений Прокопенко

В последнее время российские политики высказывают угрозы в сторону стран НАТО. Таким образом Россия проверяет, как на это отреагирует Запад.

Об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.ua.

Он отметил, что в течение последних недель, несколько российских политиков сказали очень четко о том, что они не боятся угрожать стране-члену НАТО.

"Сегодня-это Литва. До этого из-за поддержки Украины угрожали Польше. Эстония получила, как я их называю, пассивные угрозы буквально сегодня. Поэтому они проверяют, как Запад может отреагировать, как мы можем отреагировать", - сказал министр.

Он считает, что кремлевские наемники не рискнут напасть на страну НАТО.

"Опять же, может ли он (Путин - ред.) вести войну против НАТО? Я так не думаю. Может ли он тестировать НАТО? Да, конечно может, он может тестировать НАТО. Я бы даже пошел дальше и сказал, что он смог бы не просто протестовать, а и сломать НАТО", - сказал глава МИД Литвы.

В МИД Литвы считают, что РФ не решится на них напасть, если действия НАТО будут четкие и быстрые.

"Если НАТО не сможет найти достаточно быструю и мощную ответ, чтобы показать, что есть очень четкие и конкретные линии, которые он не может переходить. И в этом мы должны быть очень четкие. И это то, что происходит уже сейчас. Это реальность", - сказал Ландсбергис.

Напомним, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, Если российская сторона нападет на Литву, то это и станет причиной начала войны с НАТО.

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