МЗС Литви про Третю світову: у Заходу в сотні разів більше сили, щоб зупинити Росію

Кожен раз, коли західні країни говорять про Третю світову війну, вони самі ж збільшують номінальну силу Росії у своїх головах. Але Захід має в сотні разів більше сили, щоб зупинити РФ.

"Думка про те, що ми не бачили такого широкого конфлікту, який він є зараз, після закінчення Другої світової, очевидно, витає в повітрі. Тому всі думають про те, чи може це призвести до чогось більшого, ніж це є зараз. Я б не погодився з думкою, що ми фактично стоїмо на порозі чогось схожого на Другу світову війну. Я ніяк не бачу Росію можливим агресором проти Заходу. Я б розглядав Росію як кривдника, який може заподіяти багато проблем", - заявив він.

За словами міністра, проблема полягає в тому, в якому світі політики хочуть жити після війни.

"Чи хочемо ми жити у світі, де Путін має "збережене обличчя"? Коли він сидить за якимось переговорним столом (на міжнародних майданчиках - ред.), де ми з ним розмовляємо? Або ми говоримо, що це держава-Ізгой, яка повинна бути повністю ізольована, поки вона не зміниться всередині? Тому, якщо у вас немає відповіді на це питання, то можна переконувати, що ви не у війні з Росією", - заявив Ландсбергіс.