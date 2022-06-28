МИД Литвы призвал не допустить уступок России по транзиту в Калининград

Литва призывает не допустить уступок или пересмотра санкций против России из-за запрета на транзит товаров в Калининград. Поскольку Кремль может воспринять это как проявление слабости со стороны ЕС.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Напомним, ранее стало известно, что во исполнение санкций Евросоюза против России литовская сторона отрезала Калининградскую область от железнодорожных поставок товаров, на которые распространяются ограничения.
Подробнее в материале "Между Литвой и Россией разгорается скандал: что известно".