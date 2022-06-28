МИД Литвы призвал не допустить уступок России по транзиту в Калининград

Литва призывает не допустить уступок или пересмотра санкций против России из-за запрета на транзит товаров в Калининград. Поскольку Кремль может воспринять это как проявление слабости со стороны ЕС.

"Наша принципиальная позиция заключается в том, что Россия не может требовать пересмотра санкций или каких-либо уступок себе. Вот этого и нужно избегать. Я слышал и лично говорю, что Еврокомиссия тоже считает, что у России не может быть такой дипломатической победы над санкциями", - подчеркнул министр.