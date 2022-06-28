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МИД Литвы призвал не допустить уступок России по транзиту в Калининград

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Вильнюс, Вторник 28 июня 2022 11:12
МИД Литвы призвал не допустить уступок России по транзиту в Калининград Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Литва призывает не допустить уступок или пересмотра санкций против России из-за запрета на транзит товаров в Калининград. Поскольку Кремль может воспринять это как проявление слабости со стороны ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Наша принципиальная позиция заключается в том, что Россия не может требовать пересмотра санкций или каких-либо уступок себе. Вот этого и нужно избегать. Я слышал и лично говорю, что Еврокомиссия тоже считает, что у России не может быть такой дипломатической победы над санкциями", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее стало известно, что во исполнение санкций Евросоюза против России литовская сторона отрезала Калининградскую область от железнодорожных поставок товаров, на которые распространяются ограничения.

Подробнее в материале "Между Литвой и Россией разгорается скандал: что известно".

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Российская Федерация Литва Калининград Санкции против России
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