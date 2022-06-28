МЗС Литви закликав не допустити поступок Росії щодо транзиту в Калінінград
Литва закликає не допустити поступок або перегляду санкцій проти Росії через заборону на транзит товарів до Калінінграда. Оскільки Кремль може сприйняти це як прояв слабкості з боку ЄС.
Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Наша принципова позиція полягає в тому, що Росія не може вимагати перегляду санкцій або будь-яких поступок собі. Ось цього і потрібно уникати. Я чув і особисто кажу, що Єврокомісія теж вважає, що у Росії не може бути такої дипломатичної перемоги над санкціями", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на виконання санкцій Євросоюзу проти Росії литовська сторона відрізала Калінінградську область від залізничних поставок товарів, на які поширюються обмеження.
Детальніше в матеріалі "Між Литвою і Росією розгорається скандал: що відомо".