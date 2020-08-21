МИД Литвы назвал ситуацию с Навальным заметанием следов

Глава Министерства иностранных дел Линас Линкявичюс считает, что российская власть намеренно затягивает постановку диагноза российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Это выглядит как попытки замести следы.

Об этом Линас Линкявичюс сообщает в своем Twitter.

"Навальный в коме. Власть намеренно затягивает постановку диагноза и отказывает Алексею в транспортировке в немецкую клинику. Типичный пример отношения Кремля к человеческой жизни. Похоже на попытку замести следы", - написал Линкявичюс.

Напомним, накануне Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали с возможным отравлением.

Позже его пресс-секретарь Ярмыш сообщила, что Навальный впал в кому.

Из Германии в Омск вылетел самолет, который сможет доставить Алексея Навального на лечение в клинику "Шарите" в Берлине.

Но консилиум врачей считает, что вопрос транспортировки его преждевременно.

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что возможное отравление Навального может повлиять на отношения с Россией.