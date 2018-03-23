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Интервью

МИД Латвии подтвердил планы выслать российских дипломатов

НовостиПолитика    23.03.2018 - 15:41
Фото: пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис (mfa.gov.lv)
Фото: пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис (mfa.gov.lv)

Латвия не исключает высылки российских дипломатов из солидарности с Британией

Латвия планирует выслать российских дипломатов в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Гинтс Егерманис, передает Delfi.

По словам Егерманиса, Латвия планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России, которые, по его словам, занимаются разведкой. На эти меры Латвия готова пойти из солидарности с Британией и другими странами ЕС после отравления Скрипаля.

В то же время Егерманис не уточнил, сколько стран Евросоюза намерены выслать дипломатов РФ, но пообещал предоставить подробную информацию по этому поводу 26 марта.

Напомним, ранее издание The Guardian со ссылкой на свои источники сообщило, что еще пять стран ЕС намерены выслать российских дипломатов. В частности, речь идет о Франции, Польше, Эстонии, Латвии и Литве. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на саммите лидеров ЕС также допускал высылку российских дипломатов.

 

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Теги публикации: Российская Федерация, Латвия, дипломаты    Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, ПриватБанк, Тарута Сергей, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Николаев, Херсон, Горловка, Славянск, Новости АТО, Авдеевка, Народный фронт, ДНР, ЛНР, законопроект, пенсионная реформа, Призыв в армию, Геннадий Труханов, Мобилизация, Выборы в России, Тарута
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