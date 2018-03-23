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Інтерв'ю

МЗС Латвії підтвердив плани вислати російських дипломатів

НовиниПолітика    23.03.2018 - 15:41
Фото: прес-секретар МЗС Латвії Гінтс Егерманіс (mfa.gov.lv)
Фото: прес-секретар МЗС Латвії Гінтс Егерманіс (mfa.gov.lv)

Латвія не виключає висилку російських дипломатів через солідарність з Британією

Латвія планує вислати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля у Великобританії. Про це заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Латвії Гінтс Егерманіс, передає Delfi.

За словами Егерманіса, Латвія планує вислати одного або кількох співробітників посольства Росії, які, за його словами, займаються розвідкою. На ці заходи Латвія готова піти через солідарність з Британією та іншими країнами ЄС після отруєння Скрипаля.

У той же час Егерманіс не уточнив, скільки країн Євросоюзу мають намір вислати дипломатів РФ, але пообіцяв надати детальну інформацію з цього приводу 26 березня.

Нагадаємо, раніше видання The Guardian з посиланням на свої джерела повідомило, що ще п'ять країн ЄС мають намір вислати російських дипломатів. Зокрема, мова йде про Францію, Польщу, Естонію, Латвію та Литву. Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш на саміті лідерів ЄС також допускав висилку російських дипломатів.

 

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Теги: Російська Федерація, Латвия, дипломаты
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