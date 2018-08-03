МИД: Костенко отбыл незаконный срок в России

МИД требует от России освободить всех украинских политзаключенных

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали выход на волю крымского активиста, политзаключенного Кремля Александра Костенко, заявив, что свое наказание в российской колонии он отбывал незаконно. Об этом сообщила спикер министерства Марьяна Беца в Twitter.

Кроме того, Украина в очередной раз напомнила Российской Федерации (РФ) о требовании освободить всех украинских политзаключенным'узников.

"Вышел на свободу Александр Костенко. Отбыл незаконный срок в РФ. В очередной раз требуем от России освобождения всем политзаключенных, боремся за каждого", - написала Беца.

Напомним, в пятницу, 3 августа крымский активист Александр Костенко, политзаключенный Кремля вышел на свободу из российской исправительной колонии. Костенко арестовали в феврале 2015 года и судили за то, что якобы он напал на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана. Костенко отбывал наказание в российской колонии №5 в Кирово-Чепецке Кировской области.

Добавим, что 1 августа 2018 года украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Верховоному комиссару ООН по правам человека Зейда Раада аль Хусейна, чтобы тот способствовал визитам международных организации к украинским политзаключенных, которые голодают.