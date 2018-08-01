Денісова попросила комісара ООН сприяти її візитам до політв'язнів
Росія приховує інформацію про реальний стан здоров’я Володимира Балуха, Станіслава Клиха та Олега Сенцова
Український омбудсмен Людмила Денісова звернулась до Верховоного комісара ООН з прав людини Зейда Раада аль Хусейна, щоб той сприяв візитам міжнародних організації до українських політв'язнів, які голодують. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначає Денісова, Росія приховує інформацію про реальний стан здоров’я Володимира Балуха, Станіслава Клиха та Олега Сенцова. РФ затримує українців, примусово переводити їх в російське громадянство та засуджує. Омбудсмен також наголосила, що їй блокують можливість відвідати українських політв'язнів.
"Я звернулась до Верховного Комісара ООН з прав людини Зейда Раада аль Хусейна з проханням застосувати всі можливі важелі впливу на Російську Федерацію. Аби, врешті-решт, ця держава почала дотримуватися основоположних принципів гуманізму та поваги до прав людини, виконувати зобов’язання, передбачені міжнародними угодами та співпрацювати", - заявила Денісова.
Нагадаємо, що Денісова надіслала РФ листа з пропозицією обміну політв’язнів Кремля.