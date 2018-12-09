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В МЗС Китаю викликали посла США у зв'язку із арештом фінансового директора Huawei

Новини » Політика    09.12.2018 - 22:18
В МЗС Китаю викликали посла США у зв'язку із арештом фінансового директора Huawei
Ілюстративне фото (twitter.com/VizWorld)

Китайський дипломат назвав затримання Мен Ваньчжоу "необґрунтованим"

Віце-міністр закордонних справ Китаю Ле Ючен сьогодні, 9 грудня, викликав посла Сполучених Штатів Америки (США) Террі Бренстеда у зв’язку з затриманням фінансового директора китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, Ле Ючен вручив Бренстеду "офіційне звернення та висловив рішучий протест" через затримання громадянки Китаю.

Китайський дипломат назвав затримання Мен Ваньчжоу "необґрунтованим" і звинуватив Сполучені Штати у порушенні "легітимних прав і інтересів китайських громадян".

В свою чергу, китайська влада заявляє, що готова діяти у відповідь, і погрожує Вашинтону "серйозними наслідками".

Напередодні 8 грудня Ле Ючен вже викликав посла Канади з цього ж приводу.

Мен Ваньчжоу, фінансову директорку виробника електроніки Huawei і доньку засновника Рен Женьфея, затримали в аеропорті у Ванкувері 1 грудня у справі про спроби уникнути санкцій США щодо Ірану.

Повідомлялося, що влада США розслідувала діяльність Huawei принаймні з 2016 року, підозрюючи її у відправці продукції США в Іран та інші країни на порушення американських законів про експорт та санкції.

Раніше РБК-Україна писало, що китайська телекомунікаційна компанія і найбільший постачальник мережевого устаткування для інтернет-компаній Huawei спростовує твердження в свою сторону, що можуть становити загрозу безпеці.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайарештHuawei
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