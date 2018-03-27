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МИД Китая прокомментировал информацию о визите Ким Чен Ына в страну

НовостиПолитика    27.03.2018 - 12:06
Фото: Ким Чен Ын (kcna.kp)
Фото: Ким Чен Ын (kcna.kp)

Пресс-секретарь отметила, что между странами традиционно дружеские отношения

В Министерстве иностранных дел Китая не понимают, откуда в СМИ появились сообщения о визите главы КНДР Ким Чен Ына в страну. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Чунинг Хуа на брифинге, передает Reuters.

Хуа также добавила, что у Китая традиционно дружеские отношения с Северной Кореей.

Напомним, 26 марта Bloomberg со ссылкой на три источника сообщил о том, что лидер КНДР совершил первый зарубежный визит с момента своего прихода к власти. Согласно информации агентства, Ким Чен Ын направился с визитом в Пекин (Китай).

Эту информацию подтвердило также китайское издание South China Morning Post. Однако в МИД КНДР официально подтвердить визит северокорейского лидера в Китай отказались.

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Теги публикации: КНДР, Китай, Ким Чен Ын  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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